وزارة الاقتصاد تُقرّ خطتها لمراقبة منتجات ومستلزمات العيد

غزة-الرأي

أقرت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة خطتها لمراقبة ومتابعة منتجات ومستلزمات العيد خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

‏وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة عنه، أن الإدارة العامة لحماية المستهلك بالوزارة شرعت في تنفيذ جولات صباحية على محلات الحلويات والأسواق والمحال التجارية للتفتيش على بضائع ومستلزمات العيد وكذلك جولات مسائية تمتد حتى ساعات متأخرة للرقابة والتفتيش على محلات بيع المكسرات والشوكولاتة.

‏وقال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك، عبد الفتاح أبو موسى إن الإدارة وضعت خطة لمتابعة الأسواق والمحال والمطاعم خلال هذه الأيام وحتى انتهاء عيد الأضحى المبارك.

وذكر أبو موسى أن يوم الخميس القادم الذي يصادف وقفة عرفة سيكون يوم عمل رسمي لطواقم حماية المستهلك لمتابعه حالة الأسواق وعمل جولات على محال الحلويات والمكسرات والشوكولاتة والتأكد من صلاحيتها وتاريخ الانتاج والانتهاء.

‏وأكد أن الطواقم ستنفذ جولات صباحية ومسائية لمتابعة المحال التجارية والأسواق والمطاعم والبسطات المنتشرة في الأماكن العامة.

وأشار أبو موسى إلى أن الطواقم ستنتشر خلال أيام عيد الأضحى في كافة محافظات قطاع غزة للرقابة على اللحوم وعلى محلات الجزارة ومتابعة مدى ملائمها ومطابقة اللحوم للمواصفات الفلسطينية حتى لا يقع المواطنين في حالات غش عند شراء اللحوم لا سيما الأحشاء.

وأوضح أنه سيتم تنظيم جولات طارئة على المطاعم والمتنزهات والأماكن التي تنشط فيها بيع السندوتشات للتأكد من مطابقة هذه اللحوم المشويه للمواصفات الفلسطينيه، لافتاً إلى أن دائرة الموازين والمكاييل ستواصل عملها في مراقبة الموازين والمكاييل بمزارع المواشي حتى رابع أيام عيد الأضحى المبارك.