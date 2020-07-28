وزارة الاقتصاد تقر خطتها لمراقبه منتجات و مستلزمات العيد

غزة-الرأي

أقرت وزارة الاقتصاد الوطني خطتها لمراقبة ومتابعة منتجات ومستلزمات العيد ، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

‏وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان وصل الرأي نسخة عنه ، أن الإدارة العامة لحماية المستهلك بالوزارة شرعت في تنفيذ جولات صباحية على محلات الحلويات والأسواق والمحال التجارية للتفتيش على بضائع ومستلزمات العيد وكذلك جولات مسائية تمتد حتى ساعات متأخرة للرقابة والتفتيش على محلات بيع المكسرات والشوكولاتة.

‏وقال عبد الفتاح أبو موسى مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك ، إن الإدارة وضعت خطة لمتابعة الأسواق والمحال والمطاعم خلال هذه الأيام وحتى انتهاء عيد الأضحى المبارك ، موضحا أن يوم الخميس القادم الذي يصادف وقفة عرفة سيكون يوم عمل رسمي لطواقم حماية المستهلك لمتابعه حالة الأسواق وعمل جولات على محال الحلويات والمكسرات والشوكولاتة والتأكد من صلاحيتها وتاريخ الانتاج و الانتهاء.

‏وأكد أن الطواقم ستنفذ جولات صباحيه ومسائيه لمتابعة المحال التجارية والأسواق والمطاعم والبسطات المنتشرة في الأماكن العامة.

و أكد ابو موسى أن الطواقم ستنتشر خلال أيام عيد الأضحى في كافه محافظات قطاع غزه للرقابه علي اللحوم وعلى محلات الجزاره ومتابعه مدى ملائمه و مطابقه اللحوم للمواصفات الفلسطينيه حتى لا يقع المواطنين في حالات غش عند شراء اللحوم لا سيما الاحشاء

وبين أنه سيتم خلال أيام العيد التفتيش على محلات الجزاره والتأكد من صلاحيه اللحوم وخاصه الاحشاء وتحديداً الكبد على أنها طازجه وليست مجمده

وأوضح أبو موسى أنه سيتم تنظيم جولات طارئة على المطاعم والمتنزهات والأماكن التي تنشط فيها بيع السندوتشات للتأكد من مطابقة هذه اللحوم المشويه للمواصفات الفلسطينيه ، لافتاً الى أن دائرة الموازين والمكاييل ستواصل عملها في مراقبة الموازين والمكاييل بمزارع المواشي حتى رابع يوم من عيد الأضحى المبارك.