وكالة الرأي الفلسطينية تعليم رفح ومنتدى الأمة يكرمان أوائل الثانوية العامة بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تُعد خطة لنظافة المدينة خلال ايام عيد الأضحى وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف: بدء صرف مكافأة مالية لقرابة 1500 متطوعًا غدًا وكالة الرأي الفلسطينية وفد من الاعتماد والجودة بوزارة التعليم يتفقد جامعة القدس المفتوحة وكالة الرأي الفلسطينية مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة ينهي خلافاً مالياً بـ4 آلاف دولار وكالة الرأي الفلسطينية شرطة مركز دير البلح تنظم لقاءً مفتوحاً مع الوجهاء ورجال الإصلاح وكالة الرأي الفلسطينية الادلة الجنائية وهندسة المتفجرات تتعامل مع عدد من الأجسام المتفجرة وكالة الرأي الفلسطينية صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين غدًا وكالة الرأي الفلسطينية أبو حلبية يدعو للنفير العام والرباط في المسجد الأقصى يوم عرفة والعيد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم 5 بركسات ويجرف 14 دونمًا في العيسوية
أخبار » الأخبار الحكومية

وحدة الرقابة بوزارة الاقتصاد تنفذ زيارات لأماكن تقديم خدماتها لقياس رضا الجمهور

28 تموز / يوليو 2020 12:33

1
1

غزة-الرأي

نفذت وحدة الرقابة الداخلية بوزارة الاقتصاد الوطني، زيارات لأماكن تقديم الخدمات بالوزارة لقياس مدي رضا الجمهور حول خدمات الوزارة.
جاء ذلك خلال سلسلة من الزيارات نظمتها وحدة الرقابة الداخلية بالوزارة على دوائر الإدارة العامة للتجارة والمعابر ،وزعت الوحدة خلالها استبياناً على المواطنين والمراجعين لقياس رضا الجمهور حول الخدمات.
وقال مدير عام الرقابة الداخلية صلاح الأشقر، إن الزيارات تهدف إلى تعزيز الدور الرقابي على المعاملات التي يتم إنجازها.
وشملت الجولة الرقابية، دائرة الملكية والوكالات التجارية، ودائرة المعبر التجاري "كرم أبو سالم" لمتابعة العمل داخل تلك الدوائر لتحقيق الرقابة الإدارية والمالية والفنية، وفقاً للقانون واللوائح الإدارية.
من جهته ،قال نائب مدير عام وحدة الرقابة الداخلية محمود شقفة، إن مهام الوحدة هو التفتيش والرقابة على جميع إجراءات العمل بكافة الدوائر والتأكد من تطبيق جميع الأنظمة وإجراءات وتعليمات العمل المتبعة حسب الأصول في مجال عمل كل دائرة ومتابعة سير العمل فيها، والتأكد من أنها تعمل وفق الأصول والأنظمة والتعليمات.
وذكر مدير دائرة الشكاوى بالوزارة رامي ادغيش، أنه تم أخذ اراء متلقي الخدمة حول إجراءات العمل ومستوى الرضا في تقديم الخدمات، مشيراً لوجود ارتياح عند المراجعين سواء في دائرة الملكية الفكرية او في صالة استقبال الجمهور.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تكية غزة الخيرية توزع وجبات " إفطار الصائم " في العشر الأوائل من ذي الحجة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟