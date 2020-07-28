وحدة الرقابة بوزارة الاقتصاد تنفذ زيارات لأماكن تقديم خدماتها لقياس رضا الجمهور

غزة-الرأي

نفذت وحدة الرقابة الداخلية بوزارة الاقتصاد الوطني، زيارات لأماكن تقديم الخدمات بالوزارة لقياس مدي رضا الجمهور حول خدمات الوزارة.

جاء ذلك خلال سلسلة من الزيارات نظمتها وحدة الرقابة الداخلية بالوزارة على دوائر الإدارة العامة للتجارة والمعابر ،وزعت الوحدة خلالها استبياناً على المواطنين والمراجعين لقياس رضا الجمهور حول الخدمات.

وقال مدير عام الرقابة الداخلية صلاح الأشقر، إن الزيارات تهدف إلى تعزيز الدور الرقابي على المعاملات التي يتم إنجازها.

وشملت الجولة الرقابية، دائرة الملكية والوكالات التجارية، ودائرة المعبر التجاري "كرم أبو سالم" لمتابعة العمل داخل تلك الدوائر لتحقيق الرقابة الإدارية والمالية والفنية، وفقاً للقانون واللوائح الإدارية.

من جهته ،قال نائب مدير عام وحدة الرقابة الداخلية محمود شقفة، إن مهام الوحدة هو التفتيش والرقابة على جميع إجراءات العمل بكافة الدوائر والتأكد من تطبيق جميع الأنظمة وإجراءات وتعليمات العمل المتبعة حسب الأصول في مجال عمل كل دائرة ومتابعة سير العمل فيها، والتأكد من أنها تعمل وفق الأصول والأنظمة والتعليمات.

وذكر مدير دائرة الشكاوى بالوزارة رامي ادغيش، أنه تم أخذ اراء متلقي الخدمة حول إجراءات العمل ومستوى الرضا في تقديم الخدمات، مشيراً لوجود ارتياح عند المراجعين سواء في دائرة الملكية الفكرية او في صالة استقبال الجمهور.