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نيابة مكافحة الفساد:كفاءة المحققين تؤسس لبناء ملف جزائي قوي ويرسخ العدالة

28 تموز / يوليو 2020 12:40

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غزة-الرأي

أكد المستشارمؤنس حمودة مدير نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال، خلال اختتامه لدورة تطوير مهارات وأساليب التحقيق وأصول الاستجواب لضباط التحقيق المركزي بنيابته، أن كفاءة المحققين والعمل بمهنية وموضوعية يؤسس لبناء ملف جزائي قوي ومتكامل الأركان ودقيق الإجراءات، ويُسهم في تنفيذ التفويضات لوكلاء النيابة بكفاءة واقتدار.

ودعا حمودة المحققين إلى تحرّي الدقة، وسلامة الإجراءات القانونية، والحيادية مع أطراف الدعاوى الجنائية، والوقوف على مسافة واحدة بين الخصوم؛ بما يحقق حماية الحقوق والحريات، ويعزز سيادة القانون وترسيخ العدالة.

وفي سياق متصل، كرّم مدير عام النيابة العامة د.ماهر المصري، ضبّاط التحقيق المركزي الذين أنهَوْ خدمتهم، مشيداً بتفانيهم في أداء عملهم، وجهودهم المثمرة وإسهاماتهم في إرساء وإسناد دعائم العدالة وسيادة القانون.

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