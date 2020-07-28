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خلال النصف الأول من العام الحالي

زقوت :عززنا التغذية العلاجية للمرضى المزمنين وتم متابعة (637 ) مريض

28 تموز / يوليو 2020 12:46

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غزة-الرأي

أوضحت دائرة التغذية في الإدارة العامة للرعاية الأولية بوزارة الصحة خلال تقريرها النصف سنوي أنها نجحت في تعزيز مفهوم التغذية العلاجية للمرضى الذين يترددون على مراكز الرعاية الصحية ويعانون من أمراض مزمنة تستوجب حصولهم على إرشادات حول التغذية الصحية المناسبة لهم، وتفادي المضاعفات السلبية الناتجة عن المرض.
وأوضح د.زياد زقوت رئيس قسم التغذية العلاجية في وزارة الصحة أن الدائرة تؤكد على جميع مقدمي الخدمات الصحية بضرورة تحويل الحالات التي تحتاج إلى خدمات استشارية أو علاجية في مجال التغذية الصحية، لأخصائيي التغذية في المراكز الصحية الأولية الرئيسية (الرمال، صبحة الحرازين، الزيتون، الشاطئ، الشيخ رضوان) حيث بلغ مجموع عدد الحالات التي تم متابعتها (637) خلال النصف الأول من العام الحالي، منها(126)حالة ضغط دم،(104)مرضى سكري ،(148)حالة مرضى سكري وضغط دم وسوء تغذية،(153)حالة سوء تغذية الأطفال والكبار الى جانب (106) حالات أخرى.
وأشار د.زقوت بأن دائرة التغذية لم تغفل الجانب التوعوي والتثقيفي والتدريبي فقد قامت بطباعة وتوزيع عدة منشورات بعنوان السلوك الغذائي الصحي ،والنصائح للوقاية من الأنيميا وإصدار كتيب تثقيفي للجمهور بعنوان الكورونا والغذاء يوضح الطرق الصحيحة في التعامل مع الغذاء والأطعمة خلال جائحة كورونا بالإضافة الى عقد العديد من الدورات التدريبية بخصوص التغذية والمشاركة في عدد من ورش العمل والحملات التثقيفية واللجان المختلفة التي تسعى لتطوير العمل وتجويده داخل مرافق وزارة الصحة

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