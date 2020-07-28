وكالة الرأي الفلسطينية دعوات لتحرك قانوني دولي لوقف مخطط التغيير الديمغرافي لمخيم اليرموك وكالة الرأي الفلسطينية زقوت :عززنا التغذية العلاجية للمرضى المزمنين وتم متابعة (637 ) مريض وكالة الرأي الفلسطينية نيابة مكافحة الفساد:كفاءة المحققين تؤسس لبناء ملف جزائي قوي ويرسخ العدالة وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يكرم أبناء الموظفين الناجحين بالثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية وحدة الرقابة بوزارة الاقتصاد تنفذ زيارات لأماكن تقديم خدماتها لقياس رضا الجمهور وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تُقرّ خطتها لمراقبة منتجات ومستلزمات العيد وكالة الرأي الفلسطينية تعليم رفح ومنتدى الأمة يكرمان أوائل الثانوية العامة بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تُعد خطة لنظافة المدينة خلال ايام عيد الأضحى وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف: صرف مكافأة مالية لقرابة 1500 متطوعًا غدًا وكالة الرأي الفلسطينية وفد من الاعتماد والجودة بوزارة التعليم يتفقد جامعة القدس المفتوحة
أخبار » الأخبار الحكومية

بعد اعتقالٍ إداري دام 8 أشهر

وزارة الأسرى والمحررين : الاحتلال يفرج عن الناشطة بشرى الطويل

28 تموز / يوليو 2020 01:02

1
1

غزة-الرأي


أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء  عن الناشطة في مجال الأسرى، المحررة في صفقة "وفاء الأحرار" بشرى الطويل من مدينة البيرة، وذلك بعد اعتقالٍ إداري دام 8 أشهر .
وأكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسيرة الطويل وهي من محافظة رام الله والبيرة، أسيرة سابقة اعتقلها الاحتلال ثلاث مرات قبل اعتقالها الحالي، وذلك منذ عام 2011، حيث صدر بحقها في حينه حُكمًا بالسّجن لمدة (16) شهراً ونصف، وأُفرج عنها ضمن صفقة تبادل.

وفي عام 2014 أعاد الاحتلال اعتقالها مجدداً مع العشرات من محرري الصفقة، وقضت مدة حُكمها السابق. وفي عام 2017 اعتقلها الاحتلال إداريًا بذريعة وجود "ملف سّري"، واستمر اعتقالها لمدة ثمانية شهور، إلى أن اعتقلها مجدداً  بتاريخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وذلك بعد أيام من الإفراج عن والدها جمال الطويل الذي استمر اعتقاله إداريًا لمدة (20) شهراً، علمًا أن والدتها أيضًا أسيرة سابقة

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تكية غزة الخيرية توزع وجبات " إفطار الصائم " في العشر الأوائل من ذي الحجة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟