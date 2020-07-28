وزارة الأسرى والمحررين : الاحتلال يفرج عن الناشطة بشرى الطويل

غزة-الرأي



أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن الناشطة في مجال الأسرى، المحررة في صفقة "وفاء الأحرار" بشرى الطويل من مدينة البيرة، وذلك بعد اعتقالٍ إداري دام 8 أشهر .

وأكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسيرة الطويل وهي من محافظة رام الله والبيرة، أسيرة سابقة اعتقلها الاحتلال ثلاث مرات قبل اعتقالها الحالي، وذلك منذ عام 2011، حيث صدر بحقها في حينه حُكمًا بالسّجن لمدة (16) شهراً ونصف، وأُفرج عنها ضمن صفقة تبادل.

وفي عام 2014 أعاد الاحتلال اعتقالها مجدداً مع العشرات من محرري الصفقة، وقضت مدة حُكمها السابق. وفي عام 2017 اعتقلها الاحتلال إداريًا بذريعة وجود "ملف سّري"، واستمر اعتقالها لمدة ثمانية شهور، إلى أن اعتقلها مجدداً بتاريخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وذلك بعد أيام من الإفراج عن والدها جمال الطويل الذي استمر اعتقاله إداريًا لمدة (20) شهراً، علمًا أن والدتها أيضًا أسيرة سابقة