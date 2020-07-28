بالصور "الزراعة" تفتتح موسم "العنب" وتعلن التوسع في زراعته

غزة-الرأي

افتتحت وزارة الزراعة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء موسم العنب"البذري" للعام 2020، معلنة التوسع في زراعته خلال الفترة المقبلة. وحضر الافتتاح الذي جرى في أرض الوحيدي جنوب مدينة غزة، وكيل وزارة الزراعة د.إبراهيم القدرة، ورئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي عاطف عدوان، والنائبين في المجلس التشريعي يوسف الشرافي، وسالم سلامة، ووفد من نقابة المهندسين الزراعيين، ولفيف المزارعين، وذلك وسط اهتمام إعلامي لافت.

وأعلن القدرة، أن مساحة الأراضي المزروعة بـ "العنب (البذري ) لهذا العام وصلت ما يقارب 5600 دونما زراعيا" بإنتاج أكثر من 7400 طن، فيما بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالعنب "اللابذري" حوالي 700 دونم أنتجت 900 طن.

وأكد القدرة أن الوزارة "حققت اكتفاءً ذاتياً من العنب لهذا العام"، لافتا إلى أنها "منعت استيراده من الخارج، وشجعت المزارعين على زيادة مساحة الأراضي من محصول العنب".

ومقارنة بإنتاج الأعوام السابقة، بين القدرة أن موسم العنب شهد هذا العام انتاجاً وفيراً في الإنتاج، كما أن الأسعار في متناول الجميع.

كما تحدث القدرة عن دور وزارته في تقديم الإرشادات اللازمة للمزارعين للوصول إلى أعلى انتاج لهذا العام، وتشجيع المزارعين في زيادة صنف العنب اللابذري في القطاع. من جانبه، ثمن النائب الشرافي دور المزارع الفلسطيني من خلال التشبت في أرضه، والمضي قدما في زراعتها رغم كل معوقات وجرائم الاحتلال .

وأشاد بالجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة الفلسطينية بغزة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في محصول العنب وباقي المحاصيل الزراعية، قائلاً : إننا في هذا اليوم المبارك نشعر فيه بالعزة، ونحن نشارك المزارعين فرحتهم في افتتاح المواسم الزراعية المتتالية".