الإعلام الحكومي يهنئ " القانوع" بدرجة الدكتوراه في الدعوة والإعلام

غزة- الرأي

هنأ رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف اليوم الثلاثاء المتحدث باسم حماس د. عبد اللطيف القانوع بحصوله درجة الدكتوراه في الدعوة والإعلام، حيث ضم الوفد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي وعدد من المدراء في المكتب.

وقدم رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف التهنئة للدكتور القانوع ، متمنيا له دوام التقدم والنجاح في مسيرة حيات العلمية.

من جانبه رحب د. عبد اللطيف القانوع بالوفد الزائر، مثمنا الدور الكبير الذي يقوم به المكتب الإعلامي الحكومي في خدمة الصحفيين ووسائل الإعلام وتسهيل مهامهم وتسخير امكانياته الإعلامية لخدمتهم.

وقدم القانوع شرحا حول رسالة الدكتوراه التي قدمها لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة طرابلس في لبنان، لافتا أن رسالة الدكتوراة تلخصت في 500 صفحة تحت عنوان "الخطاب الإعلامي في القرآن الكريم.. ودوره في تحقيق النصر".

وأضاف أن الدراسة تأتي شعوراً بأهمية دور الخطاب الإعلامي الإسلامي في سبيل تحقيق النصر الإسلامي، واستعادة مُثُله وعدله، واستعادة الوحدة والعزة الإسلامية، مشيرا أن الدراسة هدفت إلى بث الروح المعنوية في الخطاب الإعلامي الإسلامي المعاصر في ظل الضعف الذي يعتريه وانحسار مفعول رجع الصدى لديه؛ مُسلطةً الضوء على منهج الخطاب الإعلامي الإسلامي الرباني، بما يملكه من خصائص ومضامين لتوظيفها في خدمة الإعلام الإسلامي في الوقت المعاصر لتحقيق عودة الأمة لمجدها وسؤددها.

وأكد أن أهم توصيات الدراسة هو الدعوة لتأسيس منظمة إعلامية إسلامية حقيقية، ووكالة إسلامية إعلامية موحدة تعمل على تحقيق هدف النصر والتمكين، عبر الخطاب الإسلامي الشامل، وإنشاء جيل إعلامي مُفرّغ للقيام بواجب حمل الخطاب الإعلامي الإسلامي من خلال الوسائل المعاصرة، إلى جانب إطلاق وسائل إعلام محدّثة في إطار تخطيطي منظم لتسخير الخطاب الإعلامي الإسلامي لتحقيق النصر والتمكين.

وتطرق أن الدراسة أوصت بتفعيل دور الإعلام الإسلامي في التصدي لموجات الإرجاف والتثبيط الذي يبثها الطرف المعادي، وتستهدف النيل من صورة السماحة الإسلامية وعزلها عن التفاعل مع الحياة المعاصرة، والخروج عن نمطية الجمود والانغلاق، والعمل على التفاعل مع المخاطبين، والتطلع لتحقيق احتياجات الجمهور الإسلامي المتلقي، وترجمة الخطاب الإعلامي الإٍسلامي للغات العالم كافة؛ من أجل ضمان إيصال الرسالة الإسلامية بالشكل السليم.

وفي ختام الزيارة قدم الوفد الزائر درع تكريم للدكتور الناعوق لتهنئته بحصوله على درجة الدكتوراة ، متمنين له دوام النجاح والتوفيق في مسيرة حياته العلمية.