كوالكوم تكشف رسميا عن تقنية الشحن السريع Quick Charge 5

كشفت شركة كوالكوم رسميا عن تقنية الشحن السريع Quick Charge 5، التي تدعم سرعة أعلى من 100W في الشحن، وتتيح شحن ما يصل إلى 50% من البطارية خلال 5 دقائق فقط، كما كشفت كوالكوم عن المعايير الجديدة في تقنية الشحن السريع، التي تقدم ترقية كبيرة عن المعايير السابقة لتقنية الشحن السريع، كما تدعم قدرة أعلى من 100W، كما تدعم تبريد أكثر من 10 درجات، وأداء بكفاءة وفعالية أعلى بنسبة 70%.

وبحسب موقع gsmarena الهندى، أكدت كوالكوم أن تقنية الشحن السريع Quick Charge 5 يمكنها دعم شحن بطارية بقدرة 4500 mAh من 0 إلى 50% خلال 5 دقائق فقط، بينما يستغرق شحن البطارية بشكل كامل 15 دقيقة فقط، فيما تتطلب معايير Quick Charge 5 في تقنية الشحن السريع فولت ما بين 3.3 و20 فولت كحد أدني، مع تيار 3.3 أو 5 أمبير، كما ترتكز Quick Charge 5 على USB Power Delivery PPS، وتتوافق في العمل مع الأجهزة بتقنية شحن سريع QC2 أو الإصدارات اللاحقة، كما تتوافق في العمل مع الأجهزة المميزة بمعايير USB PD مثل أجهزة أبل.

وقد أكدت شركة كوالكوم أن تقنية Quick Charge 5 تأتي بمعايير أعلى في الحماية في توصيلات الطاقة، حيث تدعم عدد 8 من المستويات في جهد الطاقة، و3 من مستويات الحماية، و3 من مستويات الحماية الحرارية، وأيضاً 3 من حماية مؤقت، مع حماية عند الجهد الزائد 25 فولت.