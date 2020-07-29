حملة مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة

الضفة المحتلة – الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدداً من المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الأسير المحرر مهنا شرقاوي من بلدة الزبابدة جنوب جنين، بالقرب من معسكر سالم غرب المدينة.

كذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال كلا من: مراد خالد الحايك (28 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وأحمد الصرعاوي (26 عاما) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، عقب مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي منطقة جبل هندازة شرق بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال صالح عبد جواريش، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

أيضاً قام الاحتلال باعتقال أشرف بشارات من خلة مكحول، وعبد الرحيم بشارات ونجله صخر، من الحديدية من الأغوار الشمالية.

كذلك قام الاحتلال باعتقال المواطن مؤيد قنداح من سكان قرية أبو شخيدم شمال رام الله، أثناء تواجده على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.