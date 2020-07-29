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عند شراء شاشة، ما هو الفرق بين LCD وLED

29 تموز / يوليو 2020 08:50

عند شراء شاشة، ما هو الفرق بين LCD وLED
عند شراء شاشة، ما هو الفرق بين LCD وLED

تعمل العديد من الشركات المصنعة للأجهزة الذكية على التنويع بين نوع الشاشة المستخدمة في أجهزتها المختلفة، فهناك شاشات LCD وهناك شاشات LED إضافة إلى شاشات OLED أيضا وغيرها من الأنواع المختلفة، والتى نعرض أبرزها كما يلى:

 

شاشات LCD:

هي اختصار لكلمة Liquid crystal display، وتعتمد في إضاءتها على جزيئات CCFE وتعنى مصباح فلورست بارد، وتتميز بقوة سطوعها فضلا عن قوة الالوان واللون الابيض، كما تتميز بقلة استهلكها للطاقة، لكنها تعاني من وجود تسرب في الإضاءة الخلفية، إضافة إلى ضعف اللون الأسود وعدم تعمقه بشكل عام.

كذلك فهي تعاني من ضعف زمن الاستجابة بها، حيث أن الشاشة تكون سيئة فى اللقطات السريعة لان زمن الاستجابة بها عالى عندما تشاهد لقطات سريعة سواء افلام او العاب او مباريات كرة قدم، كما أن العمر الافتراضى لشاشات LCD ضعيف بالنسبة لشاشات LED

 

شاشات LED:

هي اختصار لــ Light-Emitting Diode وتعنى الديواد الباعث للضوء، والذى يعتبر موصل يقوم بتمرير الكهرباء فى اتجاه ويمنع مرورها فى اتجاه اخر، وتتميز بعمق اللون الاسود بها، كما تتميز بزاوية الرؤية بها جيدة، كما تتميز بقلة استهلكها للطاقة، فضلا عن دقة ألوناها، مع وجود معدل تباين افضل، إضافة إلى قوة سطوعها كما تتميز بأنها نحيفة جدا، إضافة إلى زمن استجابة يصل الى 1MS، وتتميز بالإضاءة الخلفية القوية

لكن هذا النوع في نفس الوقت يعاني من مشكلة في تسرب الإضاءة الخلفية، كما تعاني من الضبابية فى اللون الاسود، وهي شاشات ينصح بها في الاماكن عالية الاضاءة.

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