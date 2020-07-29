أنباء سارة لزيدان قبل قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي الأوروبية

تلقى مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، أنباء سارة، في أول حصة تدريبية للفريق بعد انتهاء فترة الراحة، التي امتدت لنحو ثمانية أيام، لمساعدة اللاعبين على الاستشفاء من ضغط المباريات، قبل مواجهة مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة “ماركا”، أن تدريبات الثلاثاء شهدت عودة المدافع البرازيلي مارسيلو، الذي عانى من إصابة على مستوى العضلة الضامة، وعلى إثرها غاب عن آخر أربع مباريات خاضها اللوس بلانكوس في حملة تأمين لقب الليغا رقم 34 في تاريخ النادي.

وأكد المصدر المقرب من النادي الملكي، أن صاحب الـ32 عاما، شارك بكل قوة في التدريبات كباقي زملائه، في إشارة واضحة، إلى أنه تعافى بنسبة 100%، وبنسبة كبيرة سيكون في تشكيلة الميرينغي الأساسية، التي ستخوض معركة رد الاعتبار أمام النادي السماوي الإنكليزي.

أوضح التقرير أن زيزو سيتسلح بكل عناصر القوة الضاربة للريال في القمة الأوروبية، بما فيهم إدين هازارد بعد تحسن حالته، فقط سيغيب المهاجم الدومينيكي ماريانو دياز، بعد التأكد من إيجابية اختباره بفيروس كورونا، وإلزامه بالعزل المنزلي لمدة لن تقل بأي حال من الأحوال عن 10 أيام.

وكان ريال مدريد قد خسر مباراة ذهاب دور الـ16 لذات الأذنين بنتيجة 1-2 على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” قبل أسبوعين من تفشي الوباء المستجد، ما يعني أنه بحاجة للفوز على المان سيتي في قمة السابع من أغسطس / آب المقبل، بأكثر من هدف نظيف لتفادي الخروج المبكر من بطولته المفضلة للعام الثاني على التوالي، بعد خروجه من نفس الدور على يد أياكس أمستردام الموسم الماضي.