اللجنة القانونية بالتشريعي تناقش مشروع قانون تنظيم كاميرات المراقبة

غزة- الرأي

عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني، برئاسة المستشار محمد فرج الغول، اجتماعاً دورياً لدراسة مشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة.

جاء ذلك، بحضور كلا من النواب د. مروان أبوراس مقرر اللجنة، ود. محمد شهاب، ود. أحمد أبو حلبية، ود. يونس الأسطل، وبمشاركة أعضاء الدائرة القانونية في المجلس.

وافتتح النائب الغول اللقاء، موضحاً أن من أهداف مشروع القانون الوقاية من الأعمال الاجرامية، وحماية الأفراد والممتلكات، والحفاظ على المال العام، وضبط الحالة المرورية، وتأمين البنايات والمواقع الحساسة، وتسير وضع الأزمات والكوارث الطبيعية.

وناقش النواب وأعضاء الدائرة القانونية في المجلس التشريعي مشروع القانون الذي تم احالته إليهم من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واطلعوا على الأسباب الموجهة إليه.

