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خلال اجتماعها بوزارة الزراعة وتجار الأسمدة

اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تدعو لاعتماد ثلاث مختبرات لفحص الأسمدة المستوردة

29 تموز / يوليو 2020 10:56

اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تدعو لاعتماد ثلاث مختبرات لفحص الأسمدة المستوردة
اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تدعو لاعتماد ثلاث مختبرات لفحص الأسمدة المستوردة

غزة- الرأي

اجتمعت اللجنة الاقتصادية مع وكيل وزارة الزراعة وممثلين عن تجار الأسمدة، وبحثت معهم مشكلات استيراد الأسمدة والأدوية الزراعية والحلول المناسبة، وذلك بحضور رئيس وأعضاء اللجنة النواب د. عاطف عدوان ود. سالم سلامه ود. يوسف الشرافي ود. جميلة الشنطي.


وبين ممثل تجار الأسمدة محمود خضير للجنة الاقتصادية أن التجار يقومون بالاستيراد من الخارج للأسمدة ومن الشركات المنتجة وفق المواصفات الفنية، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تقوم بفحص المواد المستوردة، مطالبين الوزارة بسرعة الإجراءات.


من جهته؛ أوضح وكيل وزارة الزراعة د. إبراهيم القدرة أن الوزارة اتفقت مع كافة التجار أن يتم فحص كافة الأسمدة الواردة إلى غزة من خلال المختبرات الفنية لدى وزارة الزراعة، مبيناً أن الكثير من العينات نجحت وسمح بتسويقها، بيد أن بعض العينات رسبت في الفحص مما دفع الوزارة لفحصها في مختبرات خارجية.


أما بخصوص الوسم التجاري للبضائع، فأوضح القدرة أن وزارته تعمل على إعداد مكان مركزي ملائم لوسم البضائع وتوفير الوقت والجهد على التجار.


وفى نهاية اللقاء أكد النائب د. عدوان أن تجار الأسمدة هم العامل الأساسي في توفير كافة المستلزمات الزراعية، داعياً وزارة الزراعة أن تبذل أقصي جهد في تسهيل الإجراءات للتجار باستيراد المستلزمات الزراعية وفق النظام والقانون والحفاظ على المصلحة العامة.
وطالب د. عدوان أن تعتمد وزارة الزراعة ثلاث مختبرات من أجل الفحص للأسمدة من أجل الشفافية أمام التجار والتأكد من سلامة الفحص.
 

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