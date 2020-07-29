الحكم المحلي تعقد مراسم استلام المجلس البلدي لبلدية عبسان الكبيرة

غزة- الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي مراسم استلام المجلس البلدي الجديد لبلدية عبسان الكبيرة برئاسة د.أنور محمد أبو ظريفة ضمن البرتوكولات والاليات المتبعة قانوناً.

كان ذلك بحضور وفد من وزارة الحكم المحلي يترأسه الوكيل المساعد المستشار حسن ابو ريالة، والنائب في المجلس التشريعي يونس أبو دقة ،وم.فرج الصرفندي مدير منطقة خانيونس بوزارة الحكم المحلي ،وعدد من أعضاء المجلس البلدي الجديد، ومدراء الدوائر والاقسام، بالإضافة إلى رؤساء بلديات شرق خانيونس، وبعض الشخصيات الاعتبارية في المنطقة.

من جانبه؛ أثنى د. أنور أبو ظريفة على جهود المجلس البلدي السابق، ورئيسه د. محمود أبو دراز، في خدمة البلدة اثناء العمل في الفترة السابقة، مؤكدًا على ضرورة العمل المشترك من أجل تطوير الخدمات للمواطنين واستكمال الخطط الاستراتيجية التي تم إنجازها سابقا ووضع خطط جديدة تخدم أبناء بلدتنا.

وفي نهاية اللقاء؛ جرى التوقيع على محضر استلام المجلس البلدي الجديد بشكل رسمي وبمصوغ قانوني يضمن عمل المجلس بكافة الصلاحيات الموﻜﻠﺔ ﺇليه