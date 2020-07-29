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التنمية الاجتماعية تبحث التعاون المشترك مع جمعية العلا للتنمية المجتمعية

29 تموز / يوليو 2020 11:16

التنمية الاجتماعية تبحث التعاون المشترك مع جمعية العلا للتنمية المجتمعية
التنمية الاجتماعية تبحث التعاون المشترك مع جمعية العلا للتنمية المجتمعية

غزة- الرأي

زار  أحمد الأعرج رئيس قسم الرقابة علي الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة جمعية العلا للتنمية الاجتماعية، والذي قدم بدوره شرح عن الجمعية و برامجها خاصة فيما يتعلق بملف الايتام .

جاء ذلك استمرارا لتعميق العلاقات و التنسيق و التشبيك و تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني مع وزارة التنمية الاجتماعية.
وتم الاتفاق على إدخالهم على برنامج الجمعيات مع تحديد موعد لتوضيح و شرح كيفية التعامل معه خلال الأسبوع، لتغذيته بكافة المشاريع الخاصة بالايتام على وجه الخصوص، كما تم الاتفاق على استهداف مستفيدين من قاعدة البيانات لدى الوزارة في المشاريع الخاصة بالجمعية مستقبلا.

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