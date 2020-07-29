الاقتصاد تنظم جولات مكثفة على محلات بيع مستلزمات العيد

غزة- الرأي

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني جولات صباحية ومسائية مكثفة على محلات بيع مستلزمات العيد.

وقامت طواقم حماية المستهلك بالوزارة بتنظيم عشرات الجولات الصباحية و المسائية على محلات بيع الحلويات و المكسرات و الشوكولاتة وكافة منتجات ومستلزمات العيد.

وأكدت الإدارة العامة للإعلام و العلاقات العامة بالوزارة، أن الجولات التفتيشية و الرقابية ستتواصل وعلى مدار الساعة خلال اليوم وغداً و طوال أيام عيد الاضحى المبارك لضمان عدم التلاعب بالأسعار و لحماية المواطنين من عمليات الغش ومحاولة ترويج بضائع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمي .

ودعت الإدارة المواطنين الى الإبلاغ الفوري عن التجار و أصحاب المحال التجارية الذين يتلاعبون بالأسعار ويسعون لبيع بضائع ومنتجات تالفة ومنتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات الفلسطينية.