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النيابة العامة تصدر تعليمات بإعادة توقيف مواطن قتل ابنته

29 تموز / يوليو 2020 01:11

المستشار زياد النمرة
المستشار زياد النمرة

قالت النيابة العامة في قطاع غزة، إنها أصدرت قراراً بإعادة توقيف مواطن قام بقتل ابنته نهاية شهر مايو الماضي.

وقال المتحدث باسم النائب العام في قطاع غزة، المستشار زياد النمرة في تصريح وصل "الرأي" اليوم الأربعاء، إن النائب العام أصدر تعليمات بإعادة توقيف (ن – ج) حسب الأصول، لاستكمال الإجراءات بحقه على خلفية قتل ابنته مادلين (20 سنة) بالضرب والتعذيب نهاية شهر أيار/مايو الماضي.

وكان (ن – ج) قتل ابنته بسبب تواصلها هاتفيًا مع والدتها المطلقة للمعايدة عليها في عيد الفطر، ليتم توقيفه حوالي الشهرين ثم الإفراج عنه بدعوى “تنازل أولياء الدم”، بمن فيهم والدتها المطلقة.

وأوضح النمرة، أنه بعد الإفراج عن (ن – ج) تم رفع الأمر إلى النائب العام، وعلى ضوء خطورة الواقعة أصدر تعليمات لإعادة توقيفه أو إلقاء القبض عليه حسب الأصول لاستكمال الإجراءات بحقه.

وأعادت الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على (ن – ج) مرة أخرى، عصر أمس، على خلفية القتل.

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