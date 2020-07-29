التعليم تعلن عن منح دراسية في مصر والأردن

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، توفر منح دراسية في مصر والأردن، للحصول على درجة البكالوريوس والدراسات العليا في تخصصات مختلفة.

ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني: http://www.mohe.pna.ps/