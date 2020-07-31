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الحية: سلاح غزة بأيدي مقاوميها هو منْ سيكسر حصارها

31 تموز / يوليو 2020 07:45

خليل الحية ارشيف
خليل الحية ارشيف

غزة- الرأي:

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة "خليل الحية"، "إن غزة لن تبقى تستجدي من محاصريها عونًا وغوثًا، وإن سلاحها بأيدي مقاوميها هو من سيكسر الحصار".

وأكد الحية خطبة صلاة العيد في مسجد فلسطين، على أن الشعب الفلسطيني ومن خلفه المقاومة ستبقى على عهدها ووعدها بحماية القدس والأقصى بالأرواح والدماء والسلاح.

ودعا القيادي في حماس، إلى مواصلة الرباط في المسجد الأقصى، داعيًا الأمة العربية والإسلامية إلى مساندة المقدسيين ودعمهم والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، وأن لا يكتفوا بالبيانات والقرارات للتغطية على ما يجري بالأقصى.

وقال الحية "من يخفي ما يحدث بالأقصى هو آثم وهو جريمة لا تقل عن جريمة المستوطنين الذين يدنسونه".

ووجه عضو المكتب السياسي لحماس، عدة رسائل بشأن الحصار المفروض على القطاع، والوضع في المسجد الأقصى المبارك، محذراً من العودة للمفاوضات أو انتظار الانتخابات الأمريكية على أمل خسارة الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب.

وتابع الحية "نحن شعب أبيٌ عصي على الانكسار، وعصي وعلى أن يبيع شرفه ووطنه بملايين الدولارات".

 

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