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سان جيرمان يتوج بكأس الرابطة ويحقق الثلاثية

01 آب / أغسطس 2020 09:14

وكالات- الرأي:

فاز فريق باريس سان جيرمان على أولمبيك ليون 5/6 بركلات الترجيح في نهائي كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم مساء الجمعة، بعد معاناة شديدة استمرت 4 أشواط دون أن تهتز الشباك.

وتوج العملاق الباريسي باللقب للمرة التاسعة في تاريخه، بفضل نجاحه في تسجيل جميع الركلات الست التي سددها لاعبوه.

وتمكن آنخيل دي ماريا، وفيراتي، وباريديس، وأندير هيريرا، ونيمار، وسارابيا من التسجيل لباريس، بينما سجل لفريق ليون كل من أندرسون، وتوكو إيكامبي، وكاكيريت، ومينديس، وعوار، وأضاع برتراند تراوري الركلة الأخيرة.

وبهذا، يفوز سان جيرمان بالثلاثية المحلية للموسم الجاري، ويحقق العلامة الكاملة.

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