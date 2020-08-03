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الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد فحص 65 عينة

03 آب / أغسطس 2020 02:21

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع بعد إجراء فحوصات لـ 65 عينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة، أن إجمالي عدد العينات التي فحصها للحالات المشتبهة 14035 عينة منها 13957 عينة سلبية، و78 إيجابية.

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