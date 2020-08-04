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هازارد: "مقصية" رونالدو الأفضل في دوري الأبطال

04 آب / أغسطس 2020 08:11

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تحدث البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد، عن استكمال منافسات دوري أبطال أوروبا بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة فيروس كورونا، وعن الأهداف الجميلة المسجلة في هذه البطولة.

وقال هازارد في حواره مع موقع الـ"يويفا": "عودة دوري الأبطال؟ نعم لا أصدق، أعتقد أن العالم والناس بحاجة إلى مشاهدة كرة القدم، هذا يمنحك السعادة، ولهذا نحب الساحرة المستديرة".

وعن هدفه المفضل بدوري الأبطال، علق "هذا أمر سهل لأنني لم أسجل الكثير، هدفي في شالكه عام 2013، خاص بالنسبة لي مع تشيلسي. لعبنا مباراة رائعة، كان علي أن أمرر الكرة لفرناندو توريس، لكني فعلت ذلك بنفسي".

وأوضح: "كنت محظوظًا لأن الكرة سكنت الشباك، وهذا هو السبب في أنه الهدف المفضل لي، توريس قد سجل هدفين وانتظر الهاتريك، لذلك كان الأمر سيئا، أنا آسف لتوريس".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يفضل التسجيل بنفسه أو صناعة الأهداف، قال البلجيكي: "الشعور واحد عندما ترى الكرة داخل الشباك، أنا لا أفكر فقط في تسجيل الأهداف، أميل أكثر لصناعة الفرص".

وأردف "أحب التمرير أكثر من آلة التسجيل، لكني أحب أيضا شعور هز الشباك بطريقة جميلة في الوقت القاتل".

وعن أفضل هدف شاهده في دوري الأبطال، قال: "مقصية كريستيانو رونالدو في مرمى يوفنتوس، قلت وقتها (يا له من هدف)، وكذلك هناك هدف غاريث بيل ضد ليفربول في نهائي 2018".

وعن الهدف الذي يحب أن يسجله، رد قائلا: "هدف زيدان في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باير ليفركوزن. جاء بالقدم اليسرى وفي الزاوية العليا".

وتابع: "هدف رائع سجل ضد فريقي؟ نعم، أمام روما، كرة دجيكو كانت رائعة ولا تصدق، كنا نعرف أنه سيفعل ذلك، لأن كونتي أخبرنا أن نذهب إلى دجيكو".

وختم هازارد حديثه بالكشف عن أروع هدف رأه على الإطلاق، بقوله: "هدف دينيس بيركامب مع آرسنال ضد نيوكاسل بالدوري الإنجليزي عام 2002، من لمسة واحدة وتحكم وإنهاء جيد، عندما دار حول المدافع كان هذا مميزا".

يذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة مضيفه مانشستر سيتي، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، علما بأن لقاء الذهاب اتهى بهزيمة الفريق لملكي (1-2) في عقر داره.

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