الرقائق المستخدمة بنظام الملاحة "بايدو" تدخل مرحلة الإنتاج الضخم

كشفت الصين أن رقائق 28 نانومترًا التى تمكن الأجهزة المحمولة من تلقي إشارات من نظام بايدو للملاحة، دخلت مرحلة الإنتاج الضخم، حيث ستبدأ التصنيع الشامل لرقائق تحديد المواقع بدقة 22 نانومتر عالية الدقة قريبًا، وقال ران تشينغ تشى، المدير العام لمكتب الملاحة الصينية عبر الأقمار الصناعية، في مؤتمر صحفي إن الصين ستبني سلسلة صناعية كاملة من هذه الرقائق.

وبحسب موقع TOI الهندى، ففي العقد الماضي، نمت قيمة الإنتاج الإجمالية لصناعة ملاحة الأقمار الصناعية وخدمات تحديد المواقع في الصين بمعدل سنوي متوسط ​​يزيد عن 20٪ ، لتصل إلى 345 مليار يوان (49.47 مليار دولار) في 2019 ومن المتوقع أن تتجاوز 400 مليار وقال ران يوان في عام 2020.

وفي يونيو، نجحت الصين في وضع القمر الصناعي الأخير Beidou في مداره، واستكملت شبكة ملاحة استغرقت سنوات في صنعها وتمهيد الطريق لتحدي نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المملوك للولايات المتحدة، وتشارك العديد من البلدان التي تستخدم خدمات Beidou في مبادرة الحزام والطريق التي تقودها الصين لإنشاء طريق الحرير الحديث للتجارة والاستثمار.

وقال ران إنه تم تصدير الخدمات المتعلقة يبايدو مثل الموانئ الذكية ورسم الخرائط للأراضي إلى حوالي 120 دولة ، بما في ذلك تلك الموجودة في الآسيان وجنوب آسيا وأوروبا الشرقية وغرب آسيا وأفريقيا.