كليك أخيرة للوداع .. رحيل مخترع "الماوس"

توفي "ويليام كيرك انجلش" المعروف باسم "بيل انجليش"، مهندس الكمبيوتر الأمريكي الذى ساهم في تطوير ماوس الكمبيوتر بالتعاون مع دوجلاس إنجلبارت، بسبب فشل فى الجهاز التنفسى، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنه.
- ولد "إنجلش" في 27 يناير 1929 في ليكسينجتون بولاية كنتاكي.
-كان والده هاري إنجليش مهندسًا كهربائيًا يدير مناجم للفحم بينما كانت والدته كارولين ربة منزل.
- درس ويليام الهندسة الكهربائية في جامعة كنتاكي.
-خدم في البحرية الأمريكية حتى أواخر الخمسينيات.
-انضم انجلش إلى معهد ستانفورد للأبحاث في الستينيات.
- شارك هو ودوجلاس إنجلبارت في إنشاء أول ماوس كمبيوتر عام 1963.
-طور النموذج الأولي للماوس، وكان أول مستخدم له.
- قاد انجلش مشروعًا عام 1965، برعاية وكالة ناسا، والذي قيم أفضل طريقة لتحديد نقطة على شاشة الكمبيوتر؛ وقد كان الماوس هو الفائز.
-طور انجلش أيضا ماوس الكرة، حيث استبدلت الكرة مجموعة العجلات الأصلية.
-توفى انجلش بسبب فشل في الجهاز التنفسي في سان رافائيل بكاليفورنيا يوم 26 يوليو 2020 عن عمر 91 سنة.