جيش الاحتلال يبدأ تدريبات عسكرية في محيط غزة

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، البدء بتدريبات عسكرية اليوم الثلاثاء في محيط غلاف غزة.
ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه ستبدأ غدا تدريبات عسكرية في محيط غلاف غزة، منذ ساعات الصباح وحتى الظهر.
وأشارت أن التدريبات مخطط لها مسبقًا.
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04 آب / أغسطس 2020 08:22
الداخل المحتل- الرأي:
أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، البدء بتدريبات عسكرية اليوم الثلاثاء في محيط غلاف غزة.
ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه ستبدأ غدا تدريبات عسكرية في محيط غلاف غزة، منذ ساعات الصباح وحتى الظهر.
وأشارت أن التدريبات مخطط لها مسبقًا.
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