الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا من الضفة بينهم فتاة

رام الله - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، (13) مواطناً من الضفة الغربية المحتلة بينهم فتاة.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم من جنين وهم: معتصم أبو حنانة من بلدة عرانة، حيث اُعتقل من أمام حاجز طيار، وأحمد أبو صلاح، ومحمد أبو الزكي من مخيم جنين، بالإضافة إلى أمير الشرقاوي من بلدة الزبابدة.

ومن رام الله والبيرة اعتقل الاحتلال الفتاة تسنيم القاضي (28 عاماً)، ومواطن آخر اُعتقل من قلقيلية وهو فادي أبو سنينة، ومن بلدة بيت أمر في الخليل، اعتقل الاحتلال رشيد علي عوض في العشرينيات من العمر.

فيما جرى اعتقال لمواطنين من مخيم عقبة جبر في أريحا وهما: علي محمد رسلان، وهو منسق حركة الشبيبة الطلابية في جامعة القدس المفتوحة، بالإضافة إلى أيمن حكمت عويضات.

يُضاف إلى المعتقلين مواطنين من بلدة عوريف في نابلس وهما: مهند شحادة، ويوسف شحادة، وزكريا البكري وكاظم منذر عبيد من القدس.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال أيام العيد (33) مواطناً من الضفة.