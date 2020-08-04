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تنفذ 319 جولة تفتيشية

" الاقتصاد" تحرر 56 محضر ضبط وإتلاف لتجار مخالفين

04 آب / أغسطس 2020 09:11

" الاقتصاد" تحرر 56 محضر ضبط وإتلاف لتجار مخالفين

غزة- الرأي

نفذت وزارة الاقتصاد الوطني 319 جولة وزيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق ، وحررت 56 محضر ضبط وإتلاف لتجار مخالفين .
وأشارت الإدارة العامة للاعلام والعلاقات العامة في بيان أصدرته، يوم الخميس الماضي، الى أن طواقم حماية المستهلك بالوزارة نظمت 319 زيارة وجولة تفتيشية على محال ومصانع غذائية وصناعية في كافة محافظات قطاع غزة قبيل حلول عيد الأضحى المبارك .
وقالت الإدارة إن الطواقم أجرت 30 جولة تفتيشية و289 زيارة رقابية وسجلت خلالها 38 محضر إتلاف لبضائع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات الفلسطسينية،إلى جانب تسجيلها 18محضر ضبط .
وأوضحت الإدارة أنها ضبطت مشروبات غازية مخالفة للمواصفات ومنتهية الصلاحية ، وكميات كبيرة من المنظفات المنتهية ورسوب كميات منها في الفحص المخبري، وكيك منتهي الصلاحية.
وبين أن الطواقم تحفظت على مواد غذائية مختلفة لإجراء الفحوصات عليها ومكسرات وتين مجفف وكذلك ملابس بالة لحين غسلها قبل عرضها في الأسواق .
وتم تحرير 3 تعهدات على تجار من أجل استكمال باقي إجراءاتهم في الوزارة .
وأكدت الإدارة متابعة دائرة المكاييل والموازيين لتراخيص الموازين المستخدمة في بيع الأضاحي.
وطالبت الإدارة العامة المواطنين بضرورة التأكد من سلامة المنتجات قبل الشراء وتاريخ صلاحيتها، حتى لا يقعوا ضحية الغش .
وأجرت وزارة الإقتصاد منذ أيام جولات مكثفة صباحية ومسائية على المحال والأسواق لمتابعة البضائع بكافة أشكالها وأنواعها للتأكد من صلاحيتها وسلامتها .

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