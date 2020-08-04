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الزراعة توضح إجراءاتها بخصوص الاضاحي في العيد

04 آب / أغسطس 2020 09:11

غزة- الرأي:

قالت وزارة الزراعة إن طواقمها الفنية والإدارية ،نجحت في الاستعداد لموسم عيد الاضاحي 2020 ، بما يحقق توفر الأضاحي للمواطنين والمؤسسات وسلامة الإجراءات المتبعة خلال عمليات الذبح داخل الحظائر وتوزيعها للمواطنين سلمية.

ووفرت الوزارة من الأضاحي لهذا العام (17 ألف) رأس من العجول، و(30 الف) من الأغنام، علماً أن هذه الكمية كافية للقطاع، حيث أن عدد الأضاحي المستنفذة العام الماضي 2019 بلغت حوالي (12ألف) رأس من العجول، و(12 ألف ) من الأغنام.

وأضافت أنه في ظل الانخفاض الملموس في أسعار الأضاحي هذا العام، شهدت الأسواق زيادة في عدد الاضاحي من العجول لتصل إلى (15 ألف ) رأس، ومن الأغنام (17 ألف ) رأس، علماً أن أسعار العجول تراوحت بين 14.5-17 شيكل للكيلو، أما الأغنام فتراوحت بين 3.5-5 دينار للكيلو الواحد.

وتركزت جهود الوزارة على أهمية مراعاة الإجراءات والشروط الصحية لعمل المسالخ المركزية التابعة للبلديات، والمسالخ الخاصة التابعة لكبار لتجار العجول داخل حظائرهم، والتي يتم الذبح فيها لصالح المؤسسات والجمعيات الخيرية بكميات كبيرة، وكذلك على المسالخ المؤقتة داخل حظائر وأحواش الذبح لصالح المواطنين.

وألزمت الوزارة تجار العجول خلال أيام العيد بتجهيز (مسالخ بمواصفات حديثة) لترسية عطاءات المؤسسات والجمعيات، حيث تم إنشاء (31 مسلخاً) ملحقاً بها وحدة تبريد لضمان عدم فساد اللحوم وتوزيعها مبردة، فضلاً عن إعادة تأهيل (47 مسلخ) جديد داخل حظائر تربية العجول والأبقار، بحيث تم توفير الحد الأدنى من شروط الصحة والسلامة بما يضمن توصيل اللحوم للمواطنين بشكل صحي وأمن.

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