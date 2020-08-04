وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تجمع وترحل 3 ألاف طن من النفايات الصلبة خلال العيد وكالة الرأي الفلسطينية العمل تنظم ورشة حول إجراءات السلامة المهنية في قطاع الصناعات الغذائية وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" يصدر قراراً بشأن تحديد المسافة بين المخابز وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2575) الثلاثاء 4/8/2020 وكالة الرأي الفلسطينية سرايا القدس تكشف عن "عملية معقدة" استمرت 4 سنوات وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تصدر قراراً بشأن تحديد المسافة بين المخابز وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنفذ 319 جولة تفتيشية وتحرر محاضر ضبط وإتلاف لتجار مخالفين وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة توضح إجراءاتها بخصوص الاضاحي في العيد وكالة الرأي الفلسطينية " الاقتصاد" تحرر 56 محضر ضبط وإتلاف لتجار مخالفين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما في سلوان والمكبر
أخبار » الأخبار الحكومية

الاقتصاد تصدر قراراً بشأن تحديد المسافة بين المخابز

04 آب / أغسطس 2020 09:19

غزة- الرأي:

أصدر وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، الدكتور رشدي وادي، قراراً بشأن تحديد المسافة بين المخابز.
وأوضحت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن قرار وكيل الوزارة تضمن تعديل المادة رقم (1) من القرار الإداري رقم (1) لسنة 2019 بشأن تحديد المسافة بين المخابز لتصبح كالتالي:
1- الالتزام بالشروط الواردة أدناه بخصوص تحديد المسافة الواجب مراعاتها قبل إقامة المخابز الجديدة وذلك على النحو التالي:
أ‌. البعد عن أقرب مخبز قائم لا يقل عن 250متر هوائي أو 375متر أرضي حسب أقرب طريق في حال كان نوع المخبز القائم إما بلدي، أو مخبز يدوي، أو مخبز فرنسي (فينو).
ب‌. البعد عن أقرب مخبز قائم لا يقل عن 500متر هوائي أو 750متر أرضي حسب أقرب طريق في حال كان نوع المخبز القائم مخبز آلي أو نصف آلي.
2- يستثنى من المسافات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة الحالات التالية:
أ‌. المخابز الآلية أو النصف آلية الجديدة المقامة في المخيمات ومراكز المدن المكتظة بالسكان، بحيث لا تقل مسافة البعد عن المخبز القائم 300 متر، وأن يتميز المخبز الجديد بالحداثة وزيادة عوامل الأمن والسلامة وأن لا تقل مساحته عن 250متر.
ب‌. المخابز البلدية واليدوية الجديدة المقامة في المخيمات ومراكز المدن المكتظة بالسكان، بحيث لا تقل مسافة البعد عن المخبز القائم 250متر.
ت‌. لغايات تطبيق ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة يتم تحديد أماكن المخيمات ومراكز المدن المكتظة بالسكان بقرار من وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بناءً على تنسيب من مدير عام الإدارة العامة للصناعة.
وبينت الإدارة ، أن القرار المعدل تم ارساله لوزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية والجهات ذات الاختصاص، وينشر على لوحة إعلانات الوزارة لمدة أسبوعين من تاريخه ، مؤكداً القرار على الجهات المختصة كافةً ( كل فيما يخصه ) تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الجامعة الإسلامية تمنح درجة الدكتوراة لأصغر طالبة بفلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟