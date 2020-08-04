الاقتصاد تصدر قراراً بشأن تحديد المسافة بين المخابز

غزة- الرأي:

أصدر وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، الدكتور رشدي وادي، قراراً بشأن تحديد المسافة بين المخابز.

وأوضحت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن قرار وكيل الوزارة تضمن تعديل المادة رقم (1) من القرار الإداري رقم (1) لسنة 2019 بشأن تحديد المسافة بين المخابز لتصبح كالتالي:

1- الالتزام بالشروط الواردة أدناه بخصوص تحديد المسافة الواجب مراعاتها قبل إقامة المخابز الجديدة وذلك على النحو التالي:

أ‌. البعد عن أقرب مخبز قائم لا يقل عن 250متر هوائي أو 375متر أرضي حسب أقرب طريق في حال كان نوع المخبز القائم إما بلدي، أو مخبز يدوي، أو مخبز فرنسي (فينو).

ب‌. البعد عن أقرب مخبز قائم لا يقل عن 500متر هوائي أو 750متر أرضي حسب أقرب طريق في حال كان نوع المخبز القائم مخبز آلي أو نصف آلي.

2- يستثنى من المسافات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة الحالات التالية:

أ‌. المخابز الآلية أو النصف آلية الجديدة المقامة في المخيمات ومراكز المدن المكتظة بالسكان، بحيث لا تقل مسافة البعد عن المخبز القائم 300 متر، وأن يتميز المخبز الجديد بالحداثة وزيادة عوامل الأمن والسلامة وأن لا تقل مساحته عن 250متر.

ب‌. المخابز البلدية واليدوية الجديدة المقامة في المخيمات ومراكز المدن المكتظة بالسكان، بحيث لا تقل مسافة البعد عن المخبز القائم 250متر.

ت‌. لغايات تطبيق ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة يتم تحديد أماكن المخيمات ومراكز المدن المكتظة بالسكان بقرار من وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بناءً على تنسيب من مدير عام الإدارة العامة للصناعة.

وبينت الإدارة ، أن القرار المعدل تم ارساله لوزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية والجهات ذات الاختصاص، وينشر على لوحة إعلانات الوزارة لمدة أسبوعين من تاريخه ، مؤكداً القرار على الجهات المختصة كافةً ( كل فيما يخصه ) تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.