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العمل تنظم ورشة حول إجراءات السلامة المهنية في قطاع الصناعات الغذائية

04 آب / أغسطس 2020 09:46

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غزة-الرأي

نظمت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل في مديرية عمل المحافظة الوسطى ورشة بعنوان “إجراءات

السلامة والصحة المهنية في قطاع الصناعات الغذائية ” بالتنسيق مع شركة مطاحن السلام استهدفت العاملين في الشركة.

بدوره، قدم م.عبد الفتاح حماد رئيس قسم التفتيش وحماية العمل في المديرية، شرحا مفصلاً حول الاجراءات التي يتوجب على العمال اتخاذها للحفاظ على سلامتهم وصحتهم أثناء العمل.

كما استعرض حماد المفاهيم الأساسية حول السلامة والصحة المهنية وتصنيف مخاطر العمل المختلفة وآليات التعامل معها لحماية العامل في بيئة العمل وخلال الورشة تم الحديث عن أهم مفاهيم مخاطر الحريق وأنظمة الإطفاء المختلفة وكذلك آلية الإخلاء في حالات الضرورة.

من ناحيته ، قدم ا.عبد القادر شقليه عرضا حول أهم مواد قانون العمل والإجراءات الخاصة بتسجيل إصابات العمل.

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