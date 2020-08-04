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بلدية غزة تجمع وترحل 3 ألاف طن من النفايات الصلبة خلال العيد

04 آب / أغسطس 2020 09:53

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غزة-الرأي

تمكنت طواقم بلدية غزة من جمع وترحيل نحو 3 ألاف طن من النفايات الصلبة خلال أيام العيد من كافة أحياء وشوارع وأسواق المدينة .

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