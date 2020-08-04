بلدية غزة تجمع وترحل 3 ألاف طن من النفايات الصلبة خلال العيد

تمكنت طواقم بلدية غزة من جمع وترحيل نحو 3 ألاف طن من النفايات الصلبة خلال أيام العيد من كافة أحياء وشوارع وأسواق المدينة .
عاجل |
04 آب / أغسطس 2020 09:53
غزة-الرأي
تمكنت طواقم بلدية غزة من جمع وترحيل نحو 3 ألاف طن من النفايات الصلبة خلال أيام العيد من كافة أحياء وشوارع وأسواق المدينة .
10:19النيابة العامة تنظم لقاء معايدة لاعضائها وموظفيها
10:00حماس: وثائقي "السرايا" حمَل رسالة قوية وواضحة للاحتلال
10:00تعليم الشمال يكرّم أقسام المديرية لجهودهم في خدمة العملية التعليمية
09:53بلدية غزة تجمع وترحل 3 ألاف طن من النفايات الصلبة خلال العيد
09:46العمل تنظم ورشة حول إجراءات السلامة المهنية في قطاع الصناعات الغذائية