تعليم الشمال يكرّم أقسام المديرية لجهودهم في خدمة العملية التعليمية

غزة-الرأي

كرّم مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، أقسام المديرية كافة، تقديراً، لجهودها الكبيرة في خدمة العملية التعلمية وإنجاح حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، مشيدا بجهود العاملين كافة طيلة الفترة السابقة، في إنجاح المسيرة التعليمية بالرغم من الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة "كورونا".

وتمنى أ. العرابيد مزيداً من التوفيق للعاملين في مديرية التربية والتعليم، لخدمة شعبنا والنهوض به.

يشار إلى أن أ. العرابيد سينهي عمله مديرا لمديرية التربية والتعليم نهاية شهر تموز الحالي، لبلوغه سن التقاعد الوظيفي، بعد رحلة حافلة بالعطاء طيلة 32 عاماً، في حين تم تعيين أ. أشرف حرز الله خلفا له بمنصب مدير التربية والتعليم.