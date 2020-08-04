كلية الدعوة الاسلامية تحتفل بتخريج "فوج الدعوة "الثامن عشر من طلبتها

غزة- الرأي

احتفلت -كلية الدعوة الإسلامية - التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية بتخريج الفوج الثامن عشر من طلبتها " فوج الدعوة"، وذلك في قاعة القدس بمقر الوزارة.

وحضر حفل التخرج وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا ومدير عام التعليم الشرعي وعميد الكلية د. شكري الطويل ورئيس مجلس أمناء الكلية أ. د. أحمد أبو حلبية، والنائب في المجلس التشريعي د. عبد الرحمن الجمل، ولفيف من الهيئة الادارية والأكاديمية بالكلية.

وفي كلمته، أشاد د. الأغا بصمود الخريجين والخريجات والقدرة على تخطي الصعاب رغم الظروف التي يمر بها قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الكلية تسعى دومًا لتخريج طلبة أقوياء وأكفاء يخدمون دينهم ووطنهم, منوهًا الى أن وزارته تحمل لواء التعليم الشرعي لننشر أشرعته في كل مكان".

وأكد الأغا على أحقية من درس الهندسة والطب والتجارة والاقتصاد وغيرها بفتح المجال لهم لتعلم العلم الشرعي لأنه يُعد من اللوازم الحضارية لنهضة الامة الإسلامية والبوابات الدعوية الكبيرة التي يُمكن من خلالها تحقيق رسالة وزارة الاوقاف.

وأضاف :"نحن بأمس الحاجة للذين حباهم ربنا بالذكاء والعقل في كل التخصصات المختلفة لاستثمارها في الدلالة على عظمة هذا الدين فحينما نأخذ مع العلم الدنيوي هذا العلم الأخروي عندها تستقيم الحياة".

وأشار الأغا أن الكلية تنطلق وفق رؤية واعدة وناهضة للمجتمع من خلال التعليم الشرعي, منوهًا أن وزارته ستبذل كل ما بوسعها من قدرات وامكانات واموال للوصول لحالة مرضية تمتد نمتد فيها مدارسها وبرامجها لكل المحافظات.

وذكر :" لن نقف عند الحدود الاكاديمية بل سننطلق لكل الميادين من أجل نشر العلم الشرعي لأنه يمثل السياج الذي يحمي مشروعنا ويقود شعبنا الى الخير والرشاد والسداد".

وتابع :"بدأنا بخطوات عملية العام الماضي لتعزيز طلابنا وطالبانا وهناك خطوات أكبر كرؤية مستقبلية تتحول فيها الكلية للعمل بالأوقاف من خلال بوابة دخول الوظائف مع أخواتها من الكليات الشرعية وسنمنح امتيارات لخريجي الكلية في الأعوام القادمة".

وأكد أن وزارته ستمنح عدد (20) مكافأة مقطوعة لمدة عام لأوائل الكلية, واستئناف منحة الامتياز الفصلية للطلبة والطالبات, معربًا عن أمله في أن تسمح الامكانات لتحسينها, موضحًا أن افضل ما يُستثمر به المال الذي أوقفه الله بين أيدينا هو باب العلم والدعوة الى الله.

وقدم وكيل وزارة الأوقاف شكره لمجلس أمناء الكلية والعاملين فيها أكاديميًا وإداريًا بفرعيها الشمال والوسطى, على جهودهم المتواصلة للارتقاء بمستوى الكلية, منوهًا الى أن وزارته ستنحاز الى الذين نذروا أنفسهم للتعب والمعاناة وتربية أبناءنا ونشر النور في كل مكان, لتحصيل حقوقهم, معربًا عن أمله في أن تكلل جهوده وخطواته بالنجاح.

بدوره هنأ د. الطويل الخريجين والخريجات وذويهم، على شرف التخرج من الكلية وشرف العلم وعظيم المهمة قائلاً: "أنتم أعظم الناس رسالةً لأن رسالتكم هي رسالة الأنبياء الذين لم يورثوا درهما ولا دينار إنما ورثوا العلم".

وأشار مدير عام التعليم الشرعي الى أن كليته خرجت اليوم أكثر من 120 خريج وخريجة من خلال برامجها الثلاثة التي تقدمها وهي بكالوريوس الدعوة الإسلامية، وبكالوريوس القراءات القرآنية ودبلوم الدراسات الإسلامية, منوهًا الى أنه نظرًا لجائحة كورونا ارتئت الكلية أن يقتصر الاحتفال على تكريم الحاصلين على درجة الامتياز وعددهم 40 خريج وخريجة من فرعي الكلية بالوسطى والشمال.

وأضاف :" لن نبخل الاخرين حقوقهم فسيكون هناك احتفال خاص في الفرعين لبقية الخريجين والخريجات تماشيًا مع الاجراءات الاحترازية وأخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة وباء كورونا.

من جهته قال أبو حلبية :"إننا في مجلس الأمناء يشرفنا أن نعمل جاهدين على تيسير الأمور والعمل على رقي هذه الكلية المباركة واحقاق وانصاف العاملين فيها بإذن الله" منوهًا الى وجود مساعي حثيثة ووعود لتحسين وضع المدرسين والمدرسات فيها.

وقدم أبو حلبية شكره وتقديره لذوي الطلبة على جهودهم في تيسير أمور أبنائهم والوقوف بجانبهم خلال فترة الدراسة, موصيًا في الوقت ذاته الخريجين والخريجات الى ضرورة حمل أمانة العلم الشرعي وتبليغ هذا العلم بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن والسير على نهج الأنبياء والمرسلين وفي مقدمتهم رسولنا الكريم