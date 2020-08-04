مكافحة المخدرات تضبط 2 فرش حشيش ونصف كيلو ماريجوانا

غزة-الرأي

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات – فرع الشمال – فجر اليوم 2 فرش حشيش ونصف كيلو ماريجوانا و3000 حبة روتانا و700 حبة أترمال أحمر اللون .

وقال مدير فرع مكافحة الشمال مقدم عايد صالح : "إن عناصر المكافحة واستكمالاً لمهمة سابقة تم خلالها إلقاء القبض على متهمين يوم عرفة ، وبناءً على معلومات لديهم قاموا باستصدار أمر تفتيش من النيابة العامة وتفتيش منزل المدعو (ت-ح) وضبط فرشين حشيش ونصف كيلو ماريجوانا و3000 حبة روتانا و700 حبة أترمال أحمر اللون في مخبأ سري داخل المنزل" .

وأكد المقدم صالح أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ستواصل القيام بواجبها بكل قوة من أجل ضرب تجار المخدرات والمهربين؛ ولتحصين المجتمع من العابثين .