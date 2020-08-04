شرطة خان يونس تقوم بمعايدة الطواقم الطبية والمرضى بمجمع ناصر الطبي

غزة-الرأي

نظمت دائرة العلاقات العامة بشرطة محافظة خان يونس جولة معايدة على المرضى والطواقم الطبية داخل مجمع ناصر الطبي بمشاركة شرطة الحراسات ومركز غرب خانيونس والشرطة النسائية وبالتنسيق مع العلاقات العامة للمجمع.

وقدم الوفد الزائر التهاني للمرضى بمناسبة عيد الأضحى المبارك كما وتم الاطمئنان عليهم ،وتقدم الوفد بالتهنئة كذلك للطواقم الطبية والصحية التي على رأس عملهم في هذه الإجازة

وبين المقدم إبراهيم البريم مدير العلاقات العامة بشرطة خان يونس أن جولة المعايدة التي قاموا بها تأتي انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية لمؤسسة الشرطة في التواصل مع المجتمع المحلي بكافة شرائحه وخصوصاً الذين أمضوا الأجواء السعيدة في عيد الأضحى على أسرة المرض.

كما وتقدم المرضى وذويهم والطواقم الطبية بالشكر والامتنان لوفد شرطة خان يونس الزائر على هذه اللفتة المميزة في التواصل ورسم البسمة على وجوه المرضى والتخفيف من وجعهم و آلامهم مثمنين هذه الخطوة وأهميتها في تعزيز العلاقة المتميزة بين الشرطة والمجتمع .