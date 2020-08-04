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المدهون :عام الابداع الحالى ساهم فى تحسين الخدمة وتطوير مرافق النيابة

04 آب / أغسطس 2020 11:29

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غزة-الرأي

أكد النائب العام المستشارضياء الدين المدهون، خلال لقائه بالإداريين في الرحلة الترفيهية التي عقدتها الإدارة العامة بنادي أعضاء النيابة العامة البحري، أن العام الحالي "عام الإبداع والتطوير الإداري للنيابة العامة" رسّخ بيئة عمل تسودها قيم التميز والإبداع، أسهمت بتحسين خدمة جمهور المتعاملين وسرعةالرد على طلباتهم، ودقة سير حركة الملف الجزائي، عبر تطبيق برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني، الذي حقق جودة الأداء، ونقلة نوعية في تواصل النيابة مع جمهور المراجعين من المواطنين والمحامين، ويضع النيابة العامة على طريق اكتمال مشروع النيابة الذكية، والذي تسير فيه بخطى واثقة واستراتيجية واضحة.

وبيّن المدهون  مواصلة النيابة التوسّع بتطوير مراكز استقبال الجمهور بكافة سرايا النيابات، والتي تُسهم بتطوير الخدمات العدلية، وحُسن العناية بالمتعاملين وتيسير إجراءاتهم وتعزيز سبل راحتهم، واستخدام أفضل الوسائل التقنية المتطورة في تقديم الخدمات وتحقيق العدالة الناجزة، وتقديم نموذج حضاري يُحتذى به في المؤسسة القضائية والعدلية.

وأكد النائب العام أن العمل الإداري حلقة متصلة مع أعضاء السلطة القضائية، الذين يعملون كفريق واحد بتفاني وإخلاص وبتكامل الأدوار، لتحقيق رسالة العدالة، والنهوض بإرساء سيادة القانون.

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