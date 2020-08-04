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شرطة بلديات الشمال تضبط "450 "كيلو من البصل الفاسد

04 آب / أغسطس 2020 11:35

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غزة-الرأي

ضبطت دائرة شرطة البلديات في محافظة شمال غزة بالتعاون مع مفتش الصحة في البلدية كمية من البصل الفاسد خلال جولةٍ ميدانية مشتركة في سوق معسكر جباليا بالمحافظة.

وقال الرائد مازن الكحلوت مدير دائرة شرطة البلديات في محافظة الشمال: "أنه وخلال العمل في الفترة المسائية في سوق العودة برفقة مفتشي الصحة في بلدية جباليا النزلة تم ضبط (450) كيلو من البصل الفاسد الغير صالح للاستخدام الآدمي بحوزة البائع "م.ع" .

وأشار الرائد الكحلوت إلى أنه تم التحرز على الكمية المضبوطة وإتلافها في مكب النفايات التابع للبلدية حسب الأصول .

تجدر الإشارة إلى أن شرطة البلديات ترافق موظفي البلدية في مهام تنظيم الأسواق العامة وترتيبها بالإضافة إلى متابعة المحال التجارية وصلاحية المواد الغذائية حفاظاً على سلامة المواطنين .

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