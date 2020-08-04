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شرطة المحافظة الوسطى ُتفرج عن 120 غارمًا

04 آب / أغسطس 2020 11:41

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أفرجت شرطة المحافظة الوسطى عن "120" موقوفاً من الغارمين على ذمم مالية في نظاراتها، بعد دفع الحقوق المالية لأصحابها، بتبرع من فاعل خير من المملكة العربية السعودية، ومؤسسة الخير ومؤسسة سواعد الشبابي.

وبلغت الحقوق المالية التي تم دفعها من قبل المتبرعين 12 ألف و600 دولار أمريكي.

بدوره ،قال العميد إياد سلمان مدير شرطة المحافظة الوسطى: "إن هذه المبادرة تأتي ضمن لجان فكاك الغارمين من أجل إدخال الفرح والسرور على ذوي الموقوفين من أصحاب الذمم المالية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وأضاف سلمان" تم عمل إحصائية كاملة للموقوفين في كافة النظارات، وقيمة الذمم المالية عليهم، والعمل على تخليص أكبر عدد من الموقوفين وإنهاء قضاياهم وسداد مديونياتهم".

وشكر سلمان باسم قيادة الشرطة الفلسطينية المؤسسات الخيرية، وفاعلي الخير لدعمهم أبناء شعبنا وتفريج كرباتهم.

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