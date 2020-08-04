وزارة الصحة توقف مطعم مشاوي عن العمل في غزة

غزة- الرأي:

أوقف قسم مراقبة الأغذية الطب الوقائي بوزارة الصحة صباح اليوم مطعم مشاوي في مدينة غزة عن العمل حتى تصويب أوضاعه الصحية.

وأوضح الوزارة أن شكوى وصلت القسم من أحد المواطنين بوجود آثار صراصير في المطعم، حيث توجه فريق التفتيش الصحي على الفور وتأكد من صحة الشكوى، وتم إصدار قرار التوقف المؤقت ولن يعود المطعم للعمل الا بعد تصويب الاوضاع الصحية داخل المكان حسب الأصول.

وبينت أن سيتم تحويل الملف للمباحث والنيابة لاستكمال الاجراءات القانونية، فيما تم تم اتلاف كمية من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

من جهته أكد رئيس قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة م.زكي مدوخ، أن متابعة شكاوى المواطنين تتم بصورة فورية من قبل مفتشي الصحة، حيث تمت متابعة بعض شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك وكانت الأمور مطمئنة.

كما شدد مدوخ أن الاجراءات الفورية التي تتخذها الوزارة بخصوص المخالفين كانت رادعاً قوياً لتنفيذ المطلوب من الشروط الصحية داخل المنشآت الغذائية المتنوعة، وأن أي عدم إلتزام بهذه الشروط والتعليمات الصحية سيؤدي مباشرة الى ضبط الحالة وتحويل الملف للمباحث والنيابة حسب الأصول..

يذكر أن قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحية يقوم بحولات تفتيشية يومية صباحية ومسائية لمتابعة سلامة الغذاء للمحافظة على صحة المواطن في كافة مناطق قطاع غزة.