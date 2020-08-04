العلاقات العامة بشرطة غزة تنهى خلافات مالية بأكثر من 21 ألف شيكل

غزة-الرأي

أنهت دائرة العلاقات العامة في شرطة محافظة غزة خلافات مالية في مركزي الشجاعية والشيخ رضوان.

وذكرت شرطة المحافظة أن قسم العلاقات العامة بمركز شرطة الشجاعية أنهى خلاف مالي بين المواطن "س.ف" والمواطن "و.أ" على خلاف كمية باطون جاهز بمبلغ 14500شيكل.

وأفاد المقدم حسن فياض مسئول قسم العلاقات العامة بمركز شرطة الشجاعية أنه تم التوافق بين الطرفين بعد مداولة الشكوي بينهما بمكتب العلاقات العامة .

وأوضح فياض أنه تم كتابة سند مصالحة بين الطرفين والتنازل عن الشكوي المقدمة وإغلاق القضية طرف النيابة.

وفي ذات السياق، أنهى قسم العلاقات العامة بمركز شرطة الشيخ رضوان بمحافظة غزة خلافاً مالياً بين إثنين من المواطنين على خلفية معاملات تجارية بينهما بقيمة "7000" دولار.

وذكر المقدم ماجد الشرفا رئيس قسم العلاقات العامة في المركز أنه تم استقبال شكوى من المواطن "ش.أ" ضد المواطن" م.أ" على خلفية معاملات تجارية بينهما بقيمة "7000" دولار.

وبين المقدم الشرفا أنه تم استدعاء للمشكو ضده للاستماع لأقواله حول الشكوى ومن ثم تم جمع الطرفين لطرح العديد من الحلول والتشاور حولها.

ولفت إلى أنه تم التوافق على دفع 1000دولار من المبلغ والباقي على دفعات 500 دولار بكمبيالات على دفعات شهرية وانهاء الخلاف بين الطرفين وعقد راية الصلح بينهما.