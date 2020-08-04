الأوقاف تنتهي من تنفيذ مشروع لحوم الأضاحي لهذا العام

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة عن انتهائها من تنفيذ مشروع لحوم الأضاحي للعام 2020م الممولة من عدة مؤسسات خيرية.

وقالت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه، إن هذا العام شهد ذبح 124 رأسًا من العجول، تم توزيع لحومها على أكثر من 23600 أسرة فقيرة ومتعففة من جميع محافظات قطاع غزة عبر لجان الزكاة التابعة للوزارة المنتشرة في محافظات القطاع.

وأوضحت أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان وصول اللحوم للمواطنين بشكل سليم، حيث تم تجميد اللحوم فوراً بعد عملية الذبح، ومن ثم توزيعها على الأسر المستهدفة وفقاً لآليات معدة مسبقا.

وذكرت الوزارة أن مشروع توزيع لحوم الأضاحي لهذا العام تم بدعم كريم من عدة مؤسسات شريكة في العمل الخيري منها: مجموعة عطاء التطوعية، والهلال الأحمر التركي، ووقف الديانة التركي، وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية IHH، وجمعية سلام للإغاثة والتنمية، ومؤسسة "رحمة حول العالم" الإغاثية، وصندوق القدس، ومؤسسة الرحمة العالمية، واللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وشركة السمع والبصر.

وتقدمت بجزيل الشكر والتقدير لكافة المؤسسات الخيرية الداعمة لهذا المشروع على مساهمتهم في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني، سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة جراء الحصار الصهيوني المستمر على القطاع وتأثيرات جائحة كورونا.