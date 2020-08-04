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وزارة الاقتصاد تنظم 70 زيارة تفتيشية وتحرر 22 محضر ضبط واتلاف

04 آب / أغسطس 2020 01:25

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غزة-الرأي

نظمت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، 70 زيارة تفتيشية على المحلات التجارية والأسواق والمطاعم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن طواقم حماية المستهلك بالوزارة نظمت خلال العيد جولات يومية صباحية ومسائية مكثفة على المحلات التجارية والأسواق والمطاعم.
وبين التقرير أنه تم تنظيم 70 زيارة تفتيشية لمراقبة المحال التجارية والمطاعم للتأكد من الإجراءات الواجب اتباعها، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمستهلكين، وبلغ عدد محاضر الضبط والاتلاف 22 محضر لمحلات ومطاعم مخالفة.
واشارت الإدارة العامة الي أن طواقم حماية المستهلك قامت بتنظيم جولات مسائية، لمحلات بيع مستلزمات العيد، وتنظيم جولات للمطاعم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وفي محافظة خان يونس قامت طواقم الوزارة بمتابعة شكوى لأحد المواطنين تفيد بوجود فساد ظاهري اللحم.
ولفتت الإدارة الي أنه تم متابعة المذابح ومراقبة تجهيز لحوم الأضاحي التابعة للجمعيات والمؤسسات الخيرية ومتابعة حفظها للتأكد من وصولها سليمة للمستفيدين.
 

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