تعليم غرب غزة يستقبل وفداً من الهيئة الإدارية لمنطقة الشاطئ الجنوبي

غزة-الرأي

استقبلت مديرية التربية والتعليم غرب غزة وفداً من الهيئة الإدارية لمنطقة الشاطئ الجنوبي ترأسه الدكتور اياد علي الدجني، د.محمود بارود وعدد من أعضاء الهئية في منطقة الشاطئ الجنوبي، وكان في استقباله د.عبد القادر أبوعلي مدير التربية والتعليم غرب غزة وأ.أجمال الفليت مدير الدائرة الفنية وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية.

وتأتي هذه الزيارة لتهنئة مديرية التربية والتعليم غرب غزة ممثلة بمديريها بحصولها على أعلى المراكز على مستوى المحافظات الشمالية والجنوبية في الثانوية العامة وتقديم الشكر للدكتور أبوعلي لما بذله من جهد للوصول لهذا التفوق والنجاح.

ورحب أبوعلي بالوفد الزائر مقدماً لهم الشكر على دعمهم المتواصل للمسيرة التعليمية، مشيدا بدور الهيئة الإدارية في منطقة الشاطئ الجنوبي على جميع المستويات الاجتماعية ورعاية أمور الناس والثانوية العامة على وجه الخصوص والدور الكبير المشهود لهم في المنطقة.

وأشار أبوعلي إلى أن هذه الزيارة تدل على العلاقة الوطيدة والطيبة بين المديرية وكافة مؤسسات المجتمع المحلي،مؤكدا على استعداد مديرية غرب غزة للتعاون مع الهئية الإدارية لمنطقة الشاطئ الجنوبي لإنجاح المسيرة التعليمية والثانوية العامة التي أوضح أنها نتاج التعاون المشترك بين الجميع.

من جانبه ،قدم الدجني الشكر لمديرية تعليم غرب غزة على استقبالها للهيئة الإدارية في منطقة الشاطئ الجنوبي وتمنى لها التوفيق والسداد والعون من الله تعالى في العمل على تطوير العمل التربوي والتعليمي المناط بمديرية تعليم غرب غزة.

كما هنأ مدير التعليم بالتفوق المبهر الذي تعودت مديرية غرب غزة على حصده في شتى المحافل المحلية والدولية ولا سيما في الثانوية العامة دائما.

وفي ختام الزيارة قدم وفد الهيئة الإدارية لوحة الشكر والتقدير لمدير تعليم غرب غزة على جهوده الكبيرة في حرصه على انجاح المسيرة التعليمية والثانوية العامة خصوصا في منطقة الشاطئ.