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المحكمة العسكرية بغزة تمهل ستة متهمين عشرة أيام لتسليم أنفسهم

04 آب / أغسطس 2020 02:00

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غزة-الرأي

أمهلت المحكمة العسكرية الخاصة التابعة لهيئة القضاء العسكري المتهم نبيل عبد الحي مقداد هوية رقم (410051916) والمتهم عبد الرحيم رباح عبيد هوية رقم ( 926806076) والمتهم شعبان عبدالله الغرباوي هوية رقم ( 920847357) والمتهم ياسر سليمان السكران هوية رقم (410137319) والمتهم صفوت صابر الحلبي (435245613) والمتهم وليد محمد ابو عودة هوية رقم،(975275541)عشرة أيام من تاريخ يوم الاربعاء الموافق 29/07/2020لتسليم أنفسهم للقضاء العسكري.
وشددت المحكمة أنه في حال عدم تسليم أنفسهم للعدالة يعتبرون فارون من وجه العدالة وسيحاكمون غيابياً.
وقالت أنه على كل من يعلم بمحل وجودهم أن يخبر عنهم معتبرةً من لا يبلغ عنهم متستراً على مجرمين فارين من وجه العدالة.

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