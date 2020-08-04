تعليم غرب غزة تعقد اجتماعاُ لرؤساء لجان امتحان الإكمال للثانوية العامة

غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم غرب غزة اجتماعا خاصاً لرؤساء لجان امتحان الاكمال للثانوية العامة للعام 2020، وذلك لمناقشة الأمور المتعلقة بامتحانات الاكمال في الثانوية العامة المقرر عقدها في الخامس من شهر أغسطس الجاري وفق النظام الجديد "الإنجاز"بحضور د.عبد القادر أبوعلي مدير التربية والتعليم ورؤساء اللجان.

بدوره، رحب د.أبوعلي بالحضور مشيدا بجهودهم الطيبة خلال العام الماضي مهنئاً إياهم بقدوم العام الدراسي الجديد موضحا أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة الأمور المهمة والتعليمات المتعلقة بامتحانات الاكمال في الثانوية العامة.

وأوضح د.أبوعلي أن المديرية أتمت الاستعدادات الفنية والإدارية ووفرت كافة اللوازم الخاصة بلجان امتحانات الاكمال مؤكداً على ضرورة توفير مناخ من الهدوء والاستقرار النفسي للطلبة، كما تحدث عن المهام المنوطة بأعضاء لجان الامتحانات وكذلك دراسة التعليمات الخاصة بهم بالإضافة إلى بعض التعليمات الأخرى المتعلقة بنظافة القاعات والالتزام بالحضور والانصراف مشدداً على عدم التأخير والغياب والتواصل مع المديرية بشكل مباشر في حال حدوث أي طارئ.

وفي ختام حديثه تمنى د.أبوعلي أن تسير الامتحانات بانضباط وهدوء دون أي معيقات تذكر متمنياُ النجاح والتوفيق لجميع الطلبة.