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الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

05 آب / أغسطس 2020 08:29

بيت لحم – الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت قرية كفر قليل جنوب نابلس، واعتقلت خمسة شبان، وهم: شريف بسام منصور، ومهند علي القني، ويحيى نعيم القني، وخالد علي القني، وعلي ادريس القني، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها، فيما اعتقلت الشاب عزيز دويكات، بعد أن داهمت منزل ذويه في منطقة الضاحية، جنوب المدينة.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت أربعة شبان خلال اقتحامها لمناطق متفرقة من رام الله، وهم: تحرير عرايشة، ورياض عليان من مخيم الجلزون، وهشام عادل فقهاء، وياسين إبراهيم فقهاء من بلدة سنجل شمال رام الله.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وهم: الأسير المحرر عبد الفتاح شعيب أبو شعيرة (25 عاما) من مخيم العزة شمالا، وطارق موسى عبيات (35 عاما)، ومحمد ابراهيم عبيات (40 عاما) من منطقة أبو فريحة في مدينة بيت ساحور، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

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