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واتس آب يطرح ميزة "البحث فى الويب" لاكتشاف الرسائل المزيفة

05 آب / أغسطس 2020 08:57

واتس آب يطرح ميزة "البحث فى الويب" لاكتشاف الرسائل المزيفة
واتس آب يطرح ميزة

طرح تطبيق واتس آب المملوك لفيس بوك ميزة جديدة تسمى "البحث فى الويب" لمستخدميه فى بلدان محددة، حيث تسمح الميزة، كما يوحى الاسم، للمستخدمين بالتحقق من صحة الرسالة المعاد توجيهها التى يتلقونها من خلال البحث عنها على الويب.

وبحسب موقع TOI الهندى فإن الميزة الآن تحت التجربة، وسيتم طرحها فى البرازيل وإيطاليا وأيرلندا والمكسيك وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وفي منشور على المدونة، قال واتس آب أن الرسائل التي يتم إعادة توجيهها بشكل متكرر - والتي يتم تمييزها بأسهم مزدوجة - ستعرض زر عدسة مكبرة في الدردشة ضدها.

وقال واتس آب: "إن تقديم طريقة بسيطة للبحث عن الرسائل التي تمت إعادة توجيهها عدة مرات قد يساعد الأشخاص في العثور على نتائج إخبارية أو مصادر أخرى للمعلومات حول المحتوى الذى تلقوه".

ويقول واتس آب أيضًا إنه باستخدام هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من تحميل الرسالة من خلال متصفحهم ولن يرى واتس آب الرسالة نفسها، و يجب على مستخدمي أندرويد ومستخدمي iOS ومستخدمي الويب واتس آب أن يكونوا على أحدث إصدارات واتس آب لاستخدام هذه الميزة.

ومن المتوقع أن تطرح الشركة الميزة في الهند قريبًا أيضًا، ففي أبريل الماضى، أعلنت الشركة عن حد جديد لإعادة توجيه رسائل معينة على منصتها، لن يسمح التطبيق لمستخدميه بمشاركة الرسالة التي تمت إعادة توجيهها عدة مرات إلى أكثر من محادثة واحدة، إذ قال واتس آب وقتها لأن هذه الميزة كانت خطوة لوقف المعلومات الخاطئة المتزايدة المتعلقة بفيروس كورونا.

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