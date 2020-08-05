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الاحتلال يقتلع أشجار نخيل في الأغوار ويجرف أراضي بالخليل

05 آب / أغسطس 2020 09:49

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اقتلعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عشرات أشجار النخيل في قرية الجفتلك بالأغوار الوسطى، وجرفت مساحات واسعة من أراضي المواطنين في دورا جنوب غرب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن آليات الاحتلال اقتلعت نحو 100 شجرة نخيل في منطقة الشونة بالجفتلك، تعود ملكيتها للمواطن أنور أبو جودة، واستولت عليها.

وأضافت، أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الاحتلال بالاستيلاء على الأشجار في تلك المنطقة.

كذلك قامت آليات الاحتلال الإسرائيلي، بتجريف مساحات واسعة من الأراضي المحاذية لمستوطنة  "نجهوت" الجاثمة على أراضي المواطنين في دورا جنوب غرب الخليل.

وذكرت المصادر أن آليات الاحتلال جرفت الأراضي المحاذية للمستوطنة المذكورة، والتي تعود لعائلتي غنام وعودة، وشقت طرقا جديدة؛ لأغراض استيطانية.

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