تأهل فريقين لنصف نهائي بطولة الأكاديميات في قطاع غزة ..

تأهلت أكاديمية المحترفين " ب " والقلعة إلي نصف نهائي بطولة الأكاديميات لمواليد 2008 /2009 بعد فوزهما على أكاديمية الوحدة ب والمحترفين أ، في المباريات التي أقيمت يوم الثلاثاء على ملعب اليرموك.
ونجحت أكاديمية المحترفين ب في تحقيق فوز كبير على أكاديمية الوحدة " ب " بسداسية نظيفة تناوب على تسجيل الأهداف مصطفي الطوط “٣”، وعطية الحاج “٣
”.
وفي المباراة الثانية حققت أكاديمية القلعة فوزاً مستحقا على أكاديمية المحترفين أ بثلاثية نظيفة جاءت بتوقيع محمد النجار وعلي عبد الكريم، ووسام نوفل ذاتي.
أدار المباريات طاقم تحكيمي مكون من حسن صلاح وإبراهيم الشيخ خليل.
مباريات نصف النهائي
الأربعاء
_ أكاديمية الهدف_ المحترفين ب
الساعة السادسة
_ أكاديمية تشامبيونز _ القلعة
الساعة السادسة والنصف
مباريات نصف نهائي مواليد 2006/2007
الأربعاء
أكاديمية تشامبيونز أ_ أكاديمية الوحدة
الساعة الخامسة والنصف
أكاديمية المحترفين _ أكاديمية الهدف
وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الاكاديميات أن المباراة النهائية للفئتين ستقام يوم الخميس المقبل وتتويج الأبطال.