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تأهل فريقين لنصف نهائي بطولة الأكاديميات في قطاع غزة ..

05 آب / أغسطس 2020 10:22

تأهل فريقين لنصف نهائي بطولة الأكاديميات في قطاع غزة ..
تأهل فريقين لنصف نهائي بطولة الأكاديميات في قطاع غزة ..

تأهلت أكاديمية المحترفين " ب " والقلعة إلي نصف نهائي بطولة الأكاديميات لمواليد 2008 /2009 بعد فوزهما على أكاديمية الوحدة ب والمحترفين أ، في المباريات التي أقيمت يوم الثلاثاء على ملعب اليرموك.

 

ونجحت أكاديمية المحترفين ب في تحقيق فوز كبير على أكاديمية الوحدة " ب " بسداسية نظيفة تناوب على تسجيل الأهداف مصطفي الطوط “٣”، وعطية الحاج “٣

”.

وفي المباراة الثانية حققت أكاديمية القلعة فوزاً مستحقا على أكاديمية المحترفين أ بثلاثية نظيفة جاءت بتوقيع محمد النجار وعلي عبد الكريم، ووسام نوفل ذاتي.

 

أدار المباريات طاقم تحكيمي مكون من حسن صلاح وإبراهيم الشيخ خليل.

 

مباريات نصف النهائي

 

الأربعاء

 

_ أكاديمية الهدف_ المحترفين ب

 

الساعة السادسة

 

_ أكاديمية تشامبيونز _ القلعة

 

الساعة السادسة والنصف

 

مباريات نصف نهائي مواليد 2006/2007

 

الأربعاء

أكاديمية تشامبيونز أ_ أكاديمية الوحدة

 

الساعة الخامسة والنصف

أكاديمية المحترفين _ أكاديمية الهدف

 

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الاكاديميات أن المباراة النهائية للفئتين ستقام يوم الخميس المقبل وتتويج الأبطال.

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