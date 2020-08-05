تأهل فريقين لنصف نهائي بطولة الأكاديميات في قطاع غزة ..

تأهلت أكاديمية المحترفين " ب " والقلعة إلي نصف نهائي بطولة الأكاديميات لمواليد 2008 /2009 بعد فوزهما على أكاديمية الوحدة ب والمحترفين أ، في المباريات التي أقيمت يوم الثلاثاء على ملعب اليرموك.

ونجحت أكاديمية المحترفين ب في تحقيق فوز كبير على أكاديمية الوحدة " ب " بسداسية نظيفة تناوب على تسجيل الأهداف مصطفي الطوط “٣”، وعطية الحاج “٣

”.

وفي المباراة الثانية حققت أكاديمية القلعة فوزاً مستحقا على أكاديمية المحترفين أ بثلاثية نظيفة جاءت بتوقيع محمد النجار وعلي عبد الكريم، ووسام نوفل ذاتي.

أدار المباريات طاقم تحكيمي مكون من حسن صلاح وإبراهيم الشيخ خليل.

مباريات نصف النهائي

الأربعاء

_ أكاديمية الهدف_ المحترفين ب

الساعة السادسة

_ أكاديمية تشامبيونز _ القلعة

الساعة السادسة والنصف

مباريات نصف نهائي مواليد 2006/2007

الأربعاء

أكاديمية تشامبيونز أ_ أكاديمية الوحدة

الساعة الخامسة والنصف

أكاديمية المحترفين _ أكاديمية الهدف

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الاكاديميات أن المباراة النهائية للفئتين ستقام يوم الخميس المقبل وتتويج الأبطال.